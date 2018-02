Aschheim (München) (ots) - Olympus, weltweit führender Hersteller optischer und digitaler Präzisionstechnologie, launcht einen eignen globalen Onlineshop und setzt auf Wirecard als Payment-Partner. Der Spezialist für digitale Finanztechnologie übernimmt dabei die Einbindung der Bezahlmethoden Apple Pay, IDEAL, Kreditkarten, MrCash und P24 sowie die komplette Abwicklung der Zahlungen. Damit deckt Wirecard wesentliche internationale Zahlungsarten ab und bietet den Kunden von Olympus maximale Flexibilität beim Bezahlen ihrer Online-Einkäufe.



Mit der Einführung des Onlineshops geht Olympus dem Trend nach, dass immer mehr Waren online bestellt werden. Bis 2022 sollen sich die Umsätze im E-Commerce laut Statista mehr als verdoppeln. So bietet Olympus dank der Zusammenarbeit mit Wirecard nicht nur international wichtige Payment-Methoden an, auch eine maßgeschneiderte Version des Risikomanagementsystems FPS (Fraud Prevention Suite) kommt zum Einsatz. Das System identifiziert Daten und Verhaltensmuster in Echtzeit und nutzt Machine Learning und künstliche Intelligenz, um Betrug effektiv zu verhindern und maximale Sicherheit bei allen angebotenen Bezahloptionen zu gewährleisten.



Christian Pott, Department Manager Marketing Communications bei Olympus Europa, sagt: "Wir sind stolz, nach einer knapp 100-jährigen Unternehmensgeschichte unseren eigenen Onlineshop vorzustellen und damit einen Meilenstein zu setzen. Durch das Angebot sprechen wir eine junge Zielgruppe noch besser an. Wir freuen uns, gemeinsam mit Wirecard diese neue Ära einzuläuten und noch mehr Kunden weltweit die Möglichkeit zu geben, die schönsten Momente ihres Lebens mit modernster Technik von Olympus festzuhalten."



Marion Laewe, Vice President Sales Consumer Goods bei Wirecard, betont: "Wir freuen uns, Olympus bei ihrem europaweiten Onlineshop mit unserer Expertise und unseren individuellen state-of-the-art-Lösungen unterstützen zu können. Wirecard vereinfacht die Komplexität der Zahlungsabwicklung und macht E-Payment für Olympus und deren Kunden sicher und flexibel."



Geschäftspartner der Wirecard AG ist die Consumer Division der Olympus Europa SE & Co. KG. Sie vermarktet unter anderem die bekannten Digitalkameras.



Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.



Über Olympus:



Olympus Europa ist die Zentrale für die Region Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) des japanischen Olympus-Konzerns. Als weltweit führender Hersteller optischer und digitaler Präzisionstechnologie entwickelt und vermarktet Olympus innovative Medizintechnik, Digitalkameras sowie Lösungen für Wissenschaft und Industrie. Die preisgekrönten Produkte sind unersetzlich in der Diagnose, Prävention und Heilung von Krankheiten, sie unterstützen Forschung und Entwicklung und erfassen die Vielfalt des Lebens in den unterschiedlichsten Facetten. In den Händen der Kunden machen die Hightech-Produkte von Olympus das Leben der Menschen gesünder, sicherer und erfüllter. Mehr Informationen gibt es unter: www.olympus-europa.com



