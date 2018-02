Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat BP von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 470 auf 615 Pence angehoben. 2017 sei der Wendepunkt bei der Produktion des Ölkonzerns erreicht worden, begründete Analystin Irene Himona ihr optimistischeres Votum in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Free Cashflow sorge außerdem dafür, dass die Ziele für 2021 der Briten nicht in Frage stünden./tih/zb Datum der Analyse: 12.02.2018

