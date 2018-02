Eine Zeitlang schien es, als ob PayPal Holdings (WKN:A14R7U) nichts falsch machen könnte. Das Unternehmen für den digitalen Zahlungsverkehr freute über ein beeindruckendes Jahr und konnte seine Anteile im vergangenen Jahr mehr als verdoppeln.



PayPal berichtete über seine Finanzergebnisse, nachdem der Markt am Mittwoch geschlossen wurde, und übertraf damit die Erwartungen der Analysten sowohl im oberen als auch im unteren Bereich. Leider war die Prognose für das kommende Jahr nicht so robust, wie die Investoren es sich erhofft hatten, sodass die Aktie von ihrem Allzeithoch aus nachgab. Darüber hinaus überraschte eine Ankündigung des langjährigen Partners eBay (WKN:916529) die Investoren, was den ...

