Nordex (ISIN: DE000A0D6554) ist tadellos in die neue Woche gestartet. Mit gut drei Prozent Plus bewegt sich die Aktie des Windkraftanlagenherstellers eine halbe Stunde nach Handelsbeginn auf den vorderen Rängen der TecDAX-Gewinnerliste. Nordex hatte sich schon in der vergangenen Woche positiv bemerkbar gemacht, weil der in anderen Bereichen immense Abgabedruck hier deutlich mäßiger ausgefallen war. Dadurch wäre hier bereits eine Chance gegeben, den kurzfristigen Abwärtstrend zu brechen und sich mit einem bullishen Signal nach oben abzusetzen. Aber dazu sollte der Kurs jetzt nicht abdrehen, sprich: Die Bullen dürfen jetzt nicht schlappmachen! ...

