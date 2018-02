FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal des Medizintechnikherstellers sei ordentlich ausgefallen, wenngleich etwas schwächer als am Markt erwartet, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Ungünstige Währungseffekte sowie höhere Kosten für Forschung und Entwicklung sowie für Marketing hemmten den Margenfortschritt./ajx/zb

Datum der Analyse: 12.02.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005313704

AXC0086 2018-02-12/10:26