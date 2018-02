Fresenius (WKN: 578560) wurde 1912 gegründet und wächst bereits seit über 100 Jahren. Vielleicht fragst du dich, ob das überhaupt noch lange so weitergehen kann. Kann sich Fresenius noch einmal verdoppeln oder verzehnfachen? Oder investierst du hier nur in einen unbeweglichen Tanker, der irgendwann auf ein Riff aufläuft?



Mit Sicherheit kann ich dir das natürlich nicht sagen. Aber ich kann dir ein bisschen ausführen, warum ich immer noch an das weitere Wachstum von Fresenius glaube.

Wachstum durch alle Krisen

Allein in den letzten 5 Jahren hat sich die Aktie inklusive Dividenden mit 122 % rentiert, annähernd doppelt so hoch wie der DAX, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...