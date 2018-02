Der DAX erreichte am Freitag im Zuge des Abwärtsimpulses neue Tiefs, die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) hingegen konnte sich sehr deutlich oberhalb ihrer am Dienstag markierten Tiefs halten. Ein positives Signal, das aus charttechnischer Sicht die Chance bietet, dass Daimler nicht nur einen Boden gefunden haben, sondern sich auch kurzfristig besser als der DAX entwickeln könnte. Der Haken dabei ist, dass zwischen einer ermutigend wirkenden Stabilisierung und einem neuen, bullishen Signal das Überwinden charttechnischer Widerstände als Beleg neuer Dynamik liegt. Und das will auch bei Daimler erst einmal gelungen sein. Positiv ist:

Die Aktie stabilisierte sich am Dienstag direkt in der Unterstützungszone ...

