E.ON (ISIN: DE000ENAG999) legt zum Wochenstart Hand in Hand mit dem DAX zu. Das ist in den vergangenen Tagen nicht zum ersten Mal der Fall, für eine Wende hatte es aber bislang nicht gereicht. Weder beim DAX noch bei der Aktie des Energieversorgers. Könnte es diesmal klappen? Das könnte es in der Tat, aber noch ist das ein eher dünnes Brett, auf dem die Käuferseite balancieren muss. Und bricht es doch durch, wird es umso unangenehmer. Der Chart zeigt:

E.ON hatte am Freitag das untere Ende der Unterstützungszone 7,99/8,23 Euro erreicht, war kurzzeitig darunter gerutscht, schloss aber dann innerhalb dieser Zone. Heute zieht die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...