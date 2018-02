Eon-Calls mit 59%-Chance bei Kurserholung auf 8,50 EUR

Im Zuge der allgemeinen Schwäche des Marktes gab auch der Kurs der Eon-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) in den vergangenen Wochen deutlich nach. Notierte die Aktie noch am 24.1.18 oberhalb von 9 Euro, so war sie am vergangenen Freitag sogar unterhalb von 8 Euro zu bekommen.

Wenn die Eon-Aktie, die am 8.2.18 von Goldman Sachs mit einem Kursziel von 11,40 Euro zum Kauf empfohlen wurde, in den nächsten Wochen die Hälfte der Kursverluste der vergangenen Wochen aufholen kann, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 8,20 Euro

Der Commerzbank-Call-Optionsschein auf die Eon-Aktie mit Basispreis bei 8,20 Euro, Bewertungstag 20.4.18, BV 1, ISIN: DE000CV7PEP3, wurde beim Aktienkurs von 8,11 Euro mit 0,38 - 0,39 Euro gehandelt.

Erreicht die Eon-Aktie in den nächsten Wochen wieder das Niveau von 8,50 Euro, auf dem sie sich zuletzt am 1.2.18 befunden hatte, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,51 Euro (+31 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 7,5576 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf den Eon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 7,5576 Euro, BV 1, ISIN: DE000DD0CQ01, wurde beim Aktienkurs von 8,11 Euro mit 0,58 - 0,59 Euro taxiert.

Bei einem Anstieg der Eon-Aktie auf 8,50 Euro wird der Turbo-Call unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt, einen inneren Wert von 0,94 Euro (+59 Prozent) aufbauen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 7,3125 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die Eon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 7,3125 Euro, BV 1, ISIN: DE000SC3BTD1, wurde beim Aktienkurs 8,11 Euro mit 0,82 - 0,83 Euro quotiert.

Wenn der Kurs der Eon-Aktie in den nächsten Wochen auf 8,50 Euro zulegt, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,18 Euro (+42 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Eon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Eon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de