Der Adidas-Konkurrent ist vergangenes Jahr kräftig gewachsen - und so soll es 2018 auch weiter gehen. Wie CEO Björn Gulden das anstellen will.

Puma ist im Umbruch: Der französische Luxuskonzern Kering reduziert seine Anteile an dem bayrischen Sportartikelhersteller. Erstmals nach der Bekanntgabe des Teil-Ausstiegs eines Großaktionärs hat Puma an diesem Montag Zahlen präsentiert - und die können sich sehen lassen. Die Bilanz in der Handelsblatt-Blitzanalyse:

Umsatz

Puma ist vergangenes Jahr um knapp 16 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro Umsatz gewachsen. Das entspricht der im Herbst angehobenen Prognose. Puma-Chef Björn Gulden hatte ein Plus zwischen 14 und 16 Prozent in Aussicht gestellt. Erstmals hat die Sportmarke damit die Marke von vier Milliarden Euro überschritten.

Gewinn

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ist auf 245 Millionen ...

