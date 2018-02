US-Dollar verliert zu Beginn der neuen Handelswoche an Fahrt, charttechnische Perspektive im Fokus Asiatischen Märkte erholen sich nach dem düsteren Ende der vergangenen Woche wieder US-Futures befinden sich im positiven Bereich, Treasury-Futures fallen im frühen Handel

Zusammenfassung:Zu Beginn der neuen Handelswoche schwächelt der US-Dollar, da er im Vergleich zu den anderen Währungen an Wert verliert. Der Bloomberg-Index notiert 0,3% tiefer, während der größte Gewinn in der Gemeinschaftswährung zu finden ist, die sich am frühen Montagmorgen der 1,23-Marke nähert. Bedenken Sie, dass in der ersten Sitzung der Woche keine makroökonomischen Veröffentlichungen zu finden waren. Daher könnte einer technischen Analyse große Aufmerksamkeit geschenkt werden, die wiederum zugunsten des US-Dollars zu sein scheint. Im Wochenchart wurde nämlich eine Evening-Star-Kerzenformation ausgebildet und wenn es hier nicht zu einem Fehlsignal kommt, wäre ein tieferer Rückzug bis unter 1,2150 nicht auszuschließen. ...

