Ab sofort bietet DeloitteSmartReports.com (http://www.deloittesmartreports.com) auch Patent-Benchmark-Berichte (https://deloittesmartreports.com/patents) an. Die Berichte werden mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt, um über 70 Millionen Patente zu analysieren, die von 268.000 Unternehmen auf der ganzen Welt eingereicht wurden. Mithilfe von Analyseverfahren der nächsten Generation können wir Ihr Unternehmen mit seinen Mitbewerbern vergleichen und Innovationen in Ihrer Branche beobachten.



Die Patentberichte zeigen, welche Patente von Ihrem Unternehmen und Ihrer Branche oder einer ausgewählten Gruppe von Peers angemeldet werden. Dies ist die perfekte Ergänzung zu den bestehenden Risiko- und Strategieberichten (https://deloittesmartreports.com), da Sie sofort erkennen können, in welchen Bereichen Ihre Branche oder Wettbewerber F&E-Ressourcen ausgeben und innovativ sein wollen.



Informationen zu den Patentberichten



Das Patentangebot von DeloitteSmartReports.com besteht aus zwei Arten von Berichten: Berichten zu Unternehmen vs. Branche (https://de loittesmartreports.com/company-versus-industry-patent-report) und Berichten zu Unternehmen vs. Peers (https://deloittesmartreports.com/ company-versus-peers-patent-report). In diesen Berichten wird Ihr Unternehmen mit Ihrer Branche bzw. einer ausgewählten Gruppe von Peers verglichen. Die Berichte sollen Ihnen Zeit sparen, da Sie nur Informationen über diejenigen Patente erhalten, die sich direkt auf Ihr Unternehmen und Ihre Benchmarking-Gruppe auswirken.



Informationen zu DeloitteSmartReports



DeloitteSmartReports.com wurde von einem ambitionierten, innovativen Team aus internationalen Datenwissenschaftlern gegründet. Wir haben unser umfangreiches Wissen über fortschrittliche Datenanalyse kombiniert, um ein einzigartiges Produkt in der Beratungsbranche zu schaffen: maßgeschneiderte Berichte, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Unsere Technologie verbindet natürliche Sprachverarbeitung mit einer einzigartigen Datenplattform und der weltweit größten Unternehmensdatenbank. Und das Ergebnis? Sie müssen sich heutzutage nie wieder mit veralteten Informationen auseinandersetzen.



Pressekontakt: Ewout Bolhuis Direktor von Deloitte Innovation in den Niederlanden beantwortet gerne Ihre Fragen per Telefon (+31-610-042-649) oder E-Mail (ebolhuis@deloitte.nl).