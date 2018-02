Nach den Turbulenzen der vergangenen Woche kehrt wieder etwas Ruhe in die Handelssäle zurück. Der DAX zeigt sich erholt. Bereits am Freitag hatte es an der Wall Street einen weiteren Stabilisierungsversuch gegeben. Stärkste Gewinner im DAX sind heute Infineon, Deutsche Bank, RWE und Adidas. Covestro im MDAX und Evotec im TecDAX können ebenfalls überdurchschnittlich zulegen. Südzucker stehen weiter unter Druck. Holger Scholze berichtet.