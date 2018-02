Europäische Indizes steigen zu Beginn der Woche wieder DAX® (DE30) prallt von einer wichtigen Unterstützungszone ab Deutsche Bank (DBK.DE) strebt eine Neubelebung ihres Aktiengeschäfts an

Zusammenfassung:Nach den Gewinnen vom Freitag an der Wall Street war an den asiatischen Aktienmärkten zu Beginn der Woche die Richtung nicht ganz so klar. Die europäischen Indizes haben am Montagmorgen mit einem deutlichen Anstieg aller Branchen deutlich an Wert gewonnen. Die US-Indizes konnten am Freitag die erste Schwächephase mit einer grünen Tageskerze beenden. Am Montagmorgen wurden die S&P 500-Futures aufgrund der besseren Stimmungslage auf den weltweiten Aktienmärkten höher gehandelt. Man sollte außerdem bedenken, dass Präsident Donald Trump seinen Budgetvorschlag für das Jahr 2019 heute vorlegen wird. Die asiatische Sitzung war recht uneinheitlich, chinesische Aktien verzeichneten nach einer der schlimmsten Börsenwochen des Landes leichte Zuwächse. Der Hang Seng CE (CHNComp) schloss jedoch flach. Auf der anderen Seite verlor der australische S&P/ASX 200 (AUS200) 0,3% an Wert. Die Aktienmärkte in Japan blieben aufgrund eines Feiertags geschlossen. Die europäischen Indizes starteten deutlich höher in ...

