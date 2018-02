Liebe Trader

Die Lufthansa-Aktie (LH) steht seit Beginn dieses Jahres unter eingängigem Druck und notiert, nach den stark steigenden Kursen die vorausgegangen sind, nun wieder auf dem Niveau aus November 2017. Der Abwärtsdruck könnte aber bald wieder zulegen, der Wert droht nämlich noch tiefer in den Keller zu rutschen! Das Papier der Lufthansa konnte zwischen Oktober 2016 und Dezember 2017 eine steile Bergauf-Rally von 9,10 Euro bis 31,26 Euro absolvieren. Dabei haben Investoren kaum Platz für kurzfristige Korrekturen gelassen, weshalb auch nun zahlreiche Unterstützungen fehlen und sich der Abverkauf des Wertpapiers bald noch schneller als sonst entwickeln könnte. Aus charttechnischer Sicht ist die aktuelle Unterstützung, gleichzeitig der letzte Haltepunkt vor einem noch größeren Abverkauf und gilt deshalb mit hoher Aufmerksamkeit zu beobachten.

Short-Chance:

Tritt ein Rückfall unter das Niveau von 25,75 Euro per Wochenschlusskurs ein, so müssen direkte Verluste auf vorerst 24,21 Euro eingeplant werden. Darunter dürfte das 38,2 % Fibonacci-Retracement bei grob 22,83 Euro angesteuert werden, wo ein neuer Stabilisierungsversuch unternommen werden dürfte. Das Stop-Niveau kann dann oberhalb von 27,55 Euro angesetzt werden. Eine Chance auf der Long-Seite entsteht aber erst über der Marke von grob 30,00 Euro. Von da an erhöht sich erst die Wahrscheinlichkeit auf einen Lauf zurück zu den Jahreshochs von 31,26 Euro. Handfeste Kaufsignale können jedoch erst abgeleitet werden, wenn die Jahreshochs signifikant übertroffen werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 25,70 Euro

Kursziel: 24,21 / 22,83 Euro

Stopp: > 27,55 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,85 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Deutsche Lufthansa AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeit-punkt der Erstellung der Analyse 26,53 Euro; 11:35 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.