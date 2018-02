Original-Research: MyBucks S.A. - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu MyBucks S.A. Unternehmen: MyBucks S.A. ISIN: LU1404975507 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 23,25 Euro Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann GJ 2016/2017 von akquisitorischen Effekten geprägt, Dynamisches Umsatzwachstum und deutliche Ergebnisverbesserung erwartet; Rating unverändert KAUFEN Das abgelaufene Geschäftsjahr war für die MyBucks S.A. (kurz: MyBucks) vom Erwerb der Opportunity-Gesellschaften (Kenia, Tansania, Mozambik, Uganda) sowie vom Erwerb des australischen digitalen Anbieters von Mikrokrediten Fair Go Finance geprägt. Wie erwartet hat die MyBucks damit sowohl eine regionale Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit umgesetzt sowie, insbesondere durch den Erwerb der Opportunity-Kreditinstitute, die Produktpalette um den Bereich der Bankdienstleistungen erweitert. Der Umsatzbeitrag der neu erworbenen Gesellschaften beläuft sich auf insgesamt 10,93 Mio. EUR und machte damit einen großen Teil des erreichten Umsatzwachstums in Höhe von 48,3 % auf 53,77 Mio. EUR (VJ: 36,25 Mio. EUR) aus. Aber auch rein organisch weist die MyBucks ein dynamisches Umsatzwachstum in Höhe von 18,2 % auf 42,84 Mio. EUR aus. Unterm Strich weist die MyBucks aber ein negatives Periodenergebnis in Höhe von -11,32 Mio. EUR (VJ: -0,61 Mio. EUR) aus. Ausgehend vom nahezu konstanten EBIT liegt dies an den im Vorjahresvergleich deutlich höheren Finanzaufwendungen in Höhe von 21,31 Mio. EUR (VJ: 11,69 Mio. EUR) begründet. Zur Finanzierung des Kreditbuches werden dabei verschiedene Instrumente angewendet, wobei in erster Linie besicherte Kredite eingesetzt werden. Analog zum ausgeweiteten Kreditbuch kletterten die Finanzverbindlichkeiten auf 121,02 Mio. EUR (30.06.2016: 59,23 Mio. EUR) und folglich die Finanzaufwendungen deutlich an. Wir haben bei der MyBucks zwei Faktoren bzw. Herausforderungen identifiziert, die für die künftige Unternehmensentwicklung entscheidend sind. Um Größenvorteile und damit auch Skaleneffekte nutzen zu können, ist die Fortsetzung des bereits eingeschlagenen dynamischen Wachstumskurses von hoher Bedeutung. Mit dem Erwerb der Opportunity-Gesellschaften wurde hierfür im vergangenen Geschäftsjahr ein wichtiger Schritt getan. Der zweite wichtige Faktor der künftigen Unternehmensentwicklung ist der Ausbau der zinsgünstigen Finanzmittel, als Basis für den Ausbau des umsatzgenerierenden Kreditbuches. Trotz des von uns berechneten Anstiegs der durchschnittlichen Finanzierungskosten im abgelaufenen Geschäftsjahr dürfte hier eine Trendumkehr einsetzen. Gemäß Unternehmensangaben sollen dabei vergleichsweise teure Kredite zurückgeführt und durch neue Finanzierungsformen ersetzt werden. Auch die jüngst erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhung in Höhe von 11,7 Mio. EUR (Ausgabe von 1,3 Mio. Aktien) wird zur Rückführung von vergleichsweise hochverzinstem Mezzanine-Kapital verwendet werden und damit die Finanzierungskosten weiter reduzieren. Im Rahmen des aktualisierten Residual-Einkommens-Modells haben wir ein Kursziel in Höhe von 23,25 EUR (bisher: 27,60 EUR) ermittelt. Die Kurszielreduktion basiert dabei sowohl auf dem aus der Kapitalerhöhung resultierenden Verwässerungseffekt (Preis der ausgegebenen Aktien liegt bei 9,00 EUR) als auch auf der von uns vorgenommenen Prognosereduktion für die kommenden Geschäftsjahre. Diese erfolgte auf Grundlage der unterhalb unserer Erwartungen ausgefallenen Geschäftsjahreszahlen 2016/2017. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 9,90 EUR vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16095.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN LU1404975507

AXC0119 2018-02-12/12:01