Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . In den nächsten Wochen stehen die periodischen Entscheidungen in der ATX-Familie an. Beim ATXFive ist zu sagen, dass Erste Group, OMV, voestalpine und RBI gesetzt sind. Und auch der 5. Wert, Andritz, liegt mit 6,29 zu 5,95 Prozent (ATX)Gewicht gegen den Konkurrenten Buwog recht sicher im Rennen. Sollten die Märkte aber weiter deutlich nach unten tendieren, so ist eine Andritz natürlich gefährdeter, weil die Buwog ja wegen Vonovia im Kurs stabilisieriert ist (Hinweis Infoveranstaltung für Buwog-Aktionäre am 27.2. https://events.buwog.com/angebot ). Beim ATXFive wird ja anders als beim ATX der 5-Tages-Durchschnitt der letzten 5 Handelstage vor Stichtag herangezogen, das sind also die...

Den vollständigen Artikel lesen ...