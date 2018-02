Zürich (ots) -



10 der 19 CEOs im SMI nutzen soziale Netzwerke und ziehen damit den ATX- und DAX-CEOs davon. In allen drei Ländern geben die Chefinnen den Ton an.



Die Digitalisierung läuft in Schweizer Unternehmen auf Hochtouren - auch beim Thema Kommunikation. 53 Prozent der SMI-CEOs sind bislang in sozialen Netzwerken aktiv, bei ihren Verwaltungsratskollegen liegt der Anteil sogar bei rund 64 Prozent. Damit liegt die Schweiz im Ländervergleich mit Deutschland und Österreich vorn, was die Kommunikation auf sozialen Plattformen betrifft. In einer Hinsicht ähneln sich die Länder: Die Frauen geben in den sozialen Medien den Ton an.



Verwaltungsräte haben nicht die Zeit und Musse, sich auf sozialen Medien herumzutreiben? Wer das glaubt, hat weit gefehlt. SMI-Chefs wie Sergio Ermotti von der UBS und Alain Dehaze von Adecco beweisen, dass sich Entscheidungsgewalt und Social-Media-Aktivität nicht ausschliessen. Und sie zeigen, welche Anziehungskraft Führungspersönlichkeiten Schweizer Konzerne entfalten können, wenn sie sich der Kommunikation in den digitalen Netzwerken öffnen. Mit mehr als 149.000 und über 31.000 LinkedIn-Followern führen Ermotti und Dehaze die Liste der in den sozialen Medien aktivsten SMI-Vorstände an. Bis zu seinem Ausscheiden als CEO von Novartis Ende Januar lag Joseph Jimenez mit 206.000 LinkedIn-Followern vorn. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Strategieberatung Oliver Wyman.



Wenngleich Jimenez, Ermotti und Dehaze als Leuchttürme aufgefasst werden können: Schweizer CEOs sind in den sozialen Medien deutlich aktiver als ihre Pendants in den Nachbarländern. Mit 53 Prozent der CEOs im SMI sind mehr als doppelt so viele Geschäftsführer in den sozialen Medien aktiv wie in Deutschland, wo nur 23 Prozent der DAX-CEOs auf den Onlineplattformen vertreten sind. In Österreich sind immerhin 47 Prozent der ATX-CEOs in den sozialen Medien anzutreffen. Von den übrigen Vorständen nutzen in der Schweiz sogar 64 Prozent soziale Medien - auch hier liegen die Schweizer im Vergleich zu den Deutschen und Österreichern (je 52 Prozent) vorn. Im Gegensatz zu LinkedIn ist Twitter jedoch noch Neuland für die SMI-Vorstände: Hier haben nur 8 Prozent einen Account, in Deutschland sind es 12 Prozent.



"Viele Führungsperönlichkeiten haben erkannt, dass es wichtig ist, auch digital Gesicht zu zeigen", sagt Joris D'Incà, Schweizchef von Oliver Wyman. "Dennoch wird im Verwaltungsrat oft noch abgewägt, ob die Präsenz auf einer bestimmten Plattform auch den gewünschten Nutzen bringt."



Digitale Vorreiterinnen



Die Analyse zeigt weiterhin, dass sich Diversität im Verwaltungsrat in höherer Social-Media-Aktivität auszahlt. In den sozialen Medien sind Frauen deutlich öfter vertreten als Männer: 85 Prozent der weiblichen SMI-Verwaltungsräte zeigen in sozialen Netzwerken Flagge - wenngleich sie auch insgesamt nur 14 an der Zahl sind. Bei ihren männlichen Kollegen ist der Anteil der Social-Media-Muffel deutlich höher: 40 Prozent der männlichen SMI-Verwaltungsräte sind nicht auf sozialen Median aktiv. In Deutschland sind 74 Prozent der DAX-Vorstandsfrauen und nur 40 Prozent der -männer mit mindestens einem Profil in den sozialen Medien vertreten, in Österreich sind es 60 versus 50 Prozent.



D'Incà: "Frauen in den Führungspositionen sind den Männern was Social Media betrifft einen Schritt voraus. Die Mehrzahl nutzt die digitalen Netzwerke klug für Employer Branding und die eigene Positionierung sowie als Plattform zur Information und Inspiration."



Über alle Branchen hinweg gut vertreten



In der Schweiz sind fast alle Branchen im Zeitalter der digitalen Kommunikation angekommen: Bis auf Pharmazieunternehmen und Uhrenhersteller sind in allen anderen Branchen über 50 Prozent der Vorstände in mindestens einem sozialen Netzwerk vertreten. Die Telekommunikationsbranche weist mit 86 Prozent die meisten digitalen Vorreiter auf. Einzig die Top-Führungsriege der Uhrenhersteller glänzt durch Abwesenheit: Hier ist kein Verwaltungsrat aktiv.



