München (ots/PRNewswire) -



Unvergesslicher Abend im Theater Chamäleon



Moderne Unterhaltung bietet eine Show (https://c212.net/c/link/?t= 0&l=de&o=2053783-1&h=4197110041&u=https%3A%2F%2Fwww.expedia.de%2Fthin gs-to-do%2Fneuer-zirkus-im-theater-chamaleon.a284833.aktivitatsabersi cht%3Fsrp%3Dtrue%26location%3DBerlin%252C%2BGermany%26startDate%3D201 8-02-13%26endDate%3D2018-02-14&a=Show) im Theater Chamäleon, einem der erlesensten Theater in Berlin. Im historischen Ballsaal der Hackeschen Höfe wird innovative Zirkusproduktionen mit Akrobatik, Musik, Tanz, Komödie und Drama zu einem unvergesslichen Erlebnis. Preis pro Erwachsener 47 EUR



Quer durch die Katakomben Roms



Morbiden Charme bietet die Tour (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de &o=2053783-1&h=2988295824&u=https%3A%2F%2Fwww.expedia.de%2Fthings-to- do%2Ftour-durch-krypten-und-katakomben.a166554.aktivitatsabersicht&a= Tour) durch die unterirdischen Grabkammern Roms. Lange, verwinkelte Gänge führen zu den Mysterien und Geheimnissen des Kaiserreichs und des frühen Christentums. Highlight ist der Besuch des Kapuzinerklosters: Hier wurden fünf unterirdische Kapellen mit den Gebeinen von über 4.000 Mönchen verziert. Dieses Erlebnis ist garantiert nichts für schwache Nerven! Preis pro Erwachsener 57 EUR.



Für alle, die bereits eine Fernreise nach Down Under oder in das Land der aufgehenden Sonne geplant haben, empfiehlt Expedia die folgenden Aktivitäten:



Besteigung der Sydney Harbour Bridge



Vom höchsten Punkt der monumentalen Harbour Bridge den Blick über Sydney schweifen lassen: Diese einmalige Chance bietet sich, wenn man an der zweieinhalbstündigen Tour (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o =2053783-1&h=2479135384&u=https%3A%2F%2Fwww.expedia.de%2Fthings-to-do %2Fbridgeclimb-express-experience.a188958.aktivitatsabersicht&a=zweie inhalbst%C3%BCndigen+Tour) zur Besteigung der 134 Meter hohen Brücke teilnimmt. Über Stufen, Leiter, Stege und Bögen bewegt man sich Meter für Meter in die Höhe, um dann letztendlich das Sydney Opera House und die Skyline der Millionenmetropole fast miniaturhaft vor sich liegen zu haben. Preis pro Erwachsener 178,27 EUR.



Im Kimono durch Asakusa



Wirklich eins wird man mit der Urlaubsdestination, wenn man sich traditionell einkleidet: Diese Chance bietet sich abenteuerlustigen Pärchen im Stadtteil Asakusa im Tokioter Bezirk Taito. Ein fachkundiger Stylist kleidet die Teilnehmer in traditionelle japanische Kimonos oder Yulatas und erzählt Wissenswertes über die Kleidung, ihre Geschichte und wichtige Regeln beim Tragen. Fertig eingekleidet begibt man sich auf einen Spaziergang (https://c212.net/ c/link/?t=0&l=de&o=2053783-1&h=3074470771&u=https%3A%2F%2Fwww.expedia .de%2Fthings-to-do%2Ftraditioneller-japanischer-trachtenverleih-von-s him.a308678.aktivitatsabersicht&a=Spaziergang) durch die von Geschäften, Cafés und Tempeln gesäumten Straßen Asakusas. Preis pro Reisender 35,74 EUR.



