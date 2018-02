Negative Berichte über Tierversuche haben dem Absatz von VW nicht geschadet. Die Verkäufe der Kernmarke sind im Januar stark gestiegen.

Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw hat bei den weltweiten Auslieferungen einen starken Start ins neue Jahr geschafft. Insgesamt seien im Januar 533 500 Autos an die Kunden übergeben worden, teilte das Unternehmen am Montag in Wolfsburg mit - 7,1 Prozent mehr als im Januar 2017.

In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...