Natürlich hat es letzte Woche viele Aktien ganz schön erwischt, aber einige Aurelius (WKN:A0JK2A)-Aktionäre werden sich wahrscheinlich trotzdem gewundert haben, wieso die Aktie so heftig abgestraft wurde. Am Montagmorgen wechselten einige Anteilscheine für gerade einmal 50 Euro den Besitzer.



Im Gegensatz zu vielen anderen Titeln wird der aktuelle Kursverfall bei Aurelius aber durch eine massive Dividende kontrastiert. Versteht der Markt, was ihm bei Aurelius entgeht?

Diese Dividende kannst du im Kopf ausrechnen

Die wenigsten Aktien tun einem den Gefallen, dass man ihre Dividendenrendite im Kopf ausrechnen kann. Das ist natürlich auch nicht ihre Aufgabe. Bei Aurelius ist es aktuell aber ziemlich einfach. Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...