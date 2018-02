Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER AT&S 2.90% JDoll (NEBENULM): AT&S investiert 40 Millionen Euro: Der österreichische Leiterplatten-Hersteller AT&S investiert 40 Millionen Euro in seine Standorte Fehring (Österreich) und Nanjangud ( Indien). Die Gelder sollen in den Ausbau der Fertigung von Hochfrequenz-Leiterplatten fließen. Diese werden zum Beispiel bei Sensoren für Abstandsmessungen eingesetzt. Diese seien besonders bei Technologien für selbstfahrende Autos von hoher Bedeutung. Die...

