Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für MTU auf "Underweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die neuen Probleme mit einem Triebwerkstyp für den Mittelstrecken-Airbus A320neo könnten die Auslieferung des Flugzeugs 2018 noch weiter verzögern, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Münchener Triebswerksbauer sei mit bis zu 18 Prozent am Bau der sogenannten Getriebefan-Triebwerke des US-Herstellers Pratt & Whitney beteiligt./edh/ajx Datum der Analyse: 12.02.2018

AFA0077 2018-02-12/13:56

ISIN: DE000A0D9PT0