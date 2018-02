Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Daimler auf "Equal-weight" belassen. Die Europa-Verkäufe von Modellen der Premiumhersteller wie BMW, Daimler und der VW-Tochter Audi hätten sich zuletzt stärker verlangsamt als der Absatz der Massenproduzenten, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dies sei in den noch recht hohen Gewinnprognosen des Marktes für die drei Autobauer noch nicht berücksichtigt./edh/tih Datum der Analyse: 12.02.2018

ISIN: DE0007100000