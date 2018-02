Das Abkommen soll Anbieter Macom nicht nur ermöglichen, auf eine vergrößerte Siliziumwafer-Fertigungskapazität zurückgreifen. Es räumt zudem ST das Recht ein, eigene GaN-on-Silicon-Produkte zu produzieren und in HF-Märkten neben Mobiltelefonen, Mobilfunk-Basisstationen und den entsprechenden Infrastruktur-Anwendungen zu vertreiben. Anbieter Macom erhofft sich zudem von einer verbesserten Kostenstruktur profitieren zu können. Die bestehende Silizium-LDMOS-Technologie könnte angesichts dieser Entwicklung verdrängt und die Verbreitung von GaN on Silicon auf Mainstream-Märkten beschleunigt werden, so die Überlegung des Anbieters. Bereits seit einigen Jahren planen ST und Macom, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...