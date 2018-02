Das japanische Analysehaus Nomura hat American Express nach den jüngsten Kursverlusten von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 108 US-Dollar belassen. Für Kursgewinne im hohen Zehnerprozentbereich 2018 dürfte es schon ausreichen, wenn das Kreditkartenunternehmen die Markterwartungen einfach nur erfülle, schrieb Analyst Bill Carcache in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine Unterbrechung des Aktienrückkaufprogramms im laufenden Jahr sei bereits in die Erwartungen eingepreist./mis/ajx Datum der Analyse: 12.02.2018

ISIN: US0258161092