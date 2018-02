In der aktuell extrem volatilen Handelsphase kommt es umso mehr darauf an starke Aktien zu finden. Zum einen, wenn die Aktien im eigenen Depot sind und der Markt fällt, in der Hoffnung auf etwas geringere Verluste verglichen mit den "schwachen" Aktien. Zum anderen, wenn der Markt steigt und man einen antizyklischen Trade eingeht, in der Erwartung auf einen starken Rebound und satte Gewinne. Kurzum: Starke Aktien bescheren einem in schlechten Handesphasen weniger Verluste als andere und in guten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...