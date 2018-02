Aktienmärkte in Europa erholen sich nach dem jüngsten Einbruch Bitcoin verbucht Gewinne zu Beginn der Woche Inflationszahlen aus den USA und Großbritannien diese Woche im Fokus

Zusammenfassung:In Hinblick auf die makroökonomischen Veröffentlichungen ist der Montag wie immer ruhig. Die Aktienmärkte in Asien und Europa waren zu Beginn der Woche in der Lage ihre Abwärtsbewegung zu stoppen. Der AUD ist die stärkste Währung im G10-Korb, während der NZD am schwächsten ist. Gold wird leicht höher gehandelt, Öl legt deutlich zu. Die letzte Woche erlebte einen gewaltigen Anstieg der tatsächlichen und der impliziten Volatilität, was wiederum zu niedrigeren Aktienwerten führte. Andere Märkte, wie Währungen oder Anleihen, erwiesen sich jedoch während der gesamten Woche als viel weniger volatil. Wenn man all das zusammenfasst könnte ...

