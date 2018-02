Unterföhring (ots) - - Ab 18.30 Uhr berichtet Sky am Donnerstag live und exklusiv aus Dortmund, im Anschluss überträgt Sky auch SSC Neapel - RB Leipzig live



Ab Dienstag rollt der Ball endlich auch in den europäischen Wettbewerben wieder. Mit dem Achtelfinale der UEFA Champions League und dem Sechzehntelfinale der UEFA Europa League geht in dieser Woche der Weg in die Finals nach Kiew bzw. Lyon in die entscheidende Phase.



Sky berichtet am Dienstag und Mittwoch live aus der Königsklasse und überträgt alle vier Achtelfinal-Hinspiele live, drei davon exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. In der UEFA Europa League bietet Sky neben den Einzelspielen der deutschen und österreichischen Mannschaften auch die Konferenz an, darunter die exklusive Live-Übertragung des BVB-Hinspiels gegen Atalanta Bergamo.



Juve, ManCity und Spurs am Dienstag - Real, PSG und Liverpool am Mittwoch live



Den Auftakt macht am Dienstagabend die Königsklasse mit dem Duell zwischen Juventus Turin und Tottenham Hotspur. Der italienische Serienmeister und Champions-League-Finalist von 2017 und 2015 erwartet mit den "Spurs", die in der Gruppenphase Real Madrid und den BVB hinter sich ließen, ein schweres Los. Parallel dazu ist Manchester City zu Gast beim FC Basel. Die Mannschaft von Pep Guardiola geht als klarer Favorit in das Duell und gilt als einer der Topfavoriten auf den Titel.



Moderator Sebastian Hellmann begrüßt ab 19.00 Uhr unter anderem Sky Experte Dietmar Hamann, der elf Jahre in Premier League spielte, und Steffen Freund, der vier Jahre als Spieler und später als Co-Trainer in Tottenham tätig war, im Studio.



Am Mittwoch steht bereits im Achtelfinale des Wettbewerbs ein echtes Giganten-Duell des europäischen Fußballs auf dem Programm. Real Madrid, Titelverteidiger und Gewinner in drei der vergangenen vier Jahre, empfängt Paris Saint-Germain. Die Franzosen um das Sturm-Trio Neymar, Cavani und Mbappé müssen den spanischen Rekordmeister aus dem Weg räumen, um ihr großes Ziel vom Titel in der Königsklasse nicht erneut bereits früh zu verfehlen. Parallel dazu tritt Jürgen Klopp mit seinem FC Liverpool beim FC Porto an. Für die "Reds" ist es das erste K.o.-Spiel in der UEFA Champions League seit neun Jahren.



Moderator Michael Leopold begrüßt ab 19.00 Uhr unter anderem Sky Experte Lothar Matthäus im Studio.



Der BVB gegen Bergamo live und exklusiv bei Sky, auch in Ultra HD



Am Donnerstagabend steht für den BVB der erste Schritt in Richtung UEFA-Europa-League-Finale in Lyon auf dem Programm. Für Peter Stöger, der in der Gruppenphase noch den 1. FC Köln trainierte, und seine Mannschaft ist der Wettbewerb die letzte verbliebene Chance auf einen Titel in dieser Saison. Zum Auftakt empfangen die Borussen den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo. Das Hinspiel im Signal-Iduna-Park überträgt Sky am Donnerstag ab 18.30 Uhr live und exklusiv. Zusätzlich zur gewohnten Übertragung können Sky Kunden die Partie auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD erleben. Ausführliche Informationen zum Empfang des Kanals sind unter sky.de/uhd abrufbar.



Im Anschluss daran überträgt Sky ab 21.00 Uhr auch das zweite deutsch-italienische Duell zwischen dem SSC Neapel und RB Leipzig live. Beide Begegnungen stehen Sky Kunden wahlweise als Einzelspiele oder im Rahmen der Konferenz zur Verfügung.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Die UEFA Champions League live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Dienstag:



19.00 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD



20.30 Uhr: Juventus Turin - Tottenham Hotspur *exklusiv* auf Sky Sport 3 HD



20.30 Uhr: FC Basel - Manchester City *exklusiv* auf Sky Sport 4 HD



Mittwoch:



19.00 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD



20.30 Uhr: Real Madrid - Paris Saint-Germain auf Sky Sport 3 HD



20.30 Uhr: FC Porto - FC Liverpool *exklusiv* auf Sky Sport 4 HD



Die UEFA Europa League live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Donnerstag:



18.30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD



18.30 Uhr: Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo *exklusiv* auf Sky Sport 3 HD und Sky Sport UHD



21.00 Uhr: Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD



21.00 Uhr: SSC Neapel - RB Leipzig auf Sky Sport 3 HD



