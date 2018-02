Lieber Leser,

die Petro Welt Technologies Aktie reagiert derzeit auf den schwächeren Ölpreis. In der vergangenen Woche betrug das Minus ca. 3,46 %. Bereits in der zweiten Woche des Jahres hat die Aktie ihr letztes Hoch ausgebildet. Seitdem verlor sie bis dato 10,33 % (Stand Montagmittag MEZ). Charttechnisch betrachtet hat der Wert in der vergangenen Woche den 100-Wochen-Durchschnitt wieder unterschritten. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Ölpreis dennoch deutlich höher notiert ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...