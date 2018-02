Liebe Leser,

die Aktie von Aurelius ist der allgemeinen Marktschwäche am Freitag nicht so stark gefolgt wie viele andere Werte. Damit bietet die Aktie aus Sicht von charttechnischen Analysten noch immer eine Chance darauf, dass die Kurse nicht ganz so stark kippen wie in zahlreichen anderen Fällen. Der Wert könnte dann sogar wieder ein bisheriges Zwischen-Hoch anpeilen. Konkret: Die Aktie hat am Freitag je nach Börsenplatz etwas verloren, befindet sich allerdings noch in einer komfortablen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...