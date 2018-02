IRW-PRESS: Rye Patch Gold Corp.: Rye Patch Gold ernennt Chief Operating Officer

VANCOUVER, BC - 12. Februar 2018 - Rye Patch Gold Corp. (Rye Patch oder das Unternehmen) (TSX.V: RPM; OTCQX: RPMGF; FWB: 5TN - https://www.youtube.com/watch?v=AgvbCqDlKaM&t=19s) freut sich, bekannt zu geben, dass Herr Douglas M. Jones, B.Sc. Mining Engineering (Bergbautechnik), zum Chief Operating Officer des Unternehmens bestellt wurde.

Douglas Jones bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in Edel- und Basismetallprojekten, Betrieb und Engineering in den USA und auf internationaler Ebene mit, unter anderem über 15 Jahre im Goldsektor. Er war in Positionen mit zunehmender Verantwortung in Bergbauunternehmen unterschiedlicher Größe und Art tätig, von der Front-Line bis zum General Manager und der Führungsebene. Vor seiner Position bei Rye Patch war er Senior Vice President von Eldorado Gold und leitete dort die Aktivitäten im Bereich Gold und Basismetalle in Asien und Europa. Er war General Manager von Kinross Gold in Washington und von Stillwater Mining in Montana. Er fungierte als Berater von Bergbaubetrieben in Südamerika, Asien und Europa. Douglas Jones freut sich, wieder in Nevada im Einsatz zu sein, nachdem er zehn Jahre lang verschiedene Projekte und Aktivitäten von Newmont im Carlin Trend betreut hat. Er hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz und verfolgt unbeirrt seinen Teamansatz für sichere Produktivität. Douglas Jones ist Bergbauingenieur mit Abschluss der Colorado School of Mines, ein professionelles Mitglied der SME (Society of Mining Engineering) und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101.

Doug bringt eine Vielzahl operativer und betriebswirtschaftlicher Kenntnisse, Erfahrung und insbesondere eine Erfolgsbilanz bei der Einrichtung und Aufrechterhaltung ertragreicher Bergbaubetriebe mit. Seine Expertise, sein Verständnis und seine Kompetenzen werden sich als eine wertvolle Ergänzung für das Managementteam von Rye Patch und die Mine Florida Canyon erweisen. Durch die Neueinrichtung der Position eines COO ist es mir möglich, mich auf die Vision, die Werte und die Kultur des Unternehmens zu fokussieren, erklärte William C. Howald, der CEO und President des Unternehmens.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es im Rahmen seines Aktienoptionsplans den Mitgliedern seiner Geschäftsleitung, seinen leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Beratern Aktienoptionen zum Kauf von insgesamt 1.242.000 Stammaktien des Unternehmens gewährt hat. Die Aktienoptionen sind während eines Zeitraums von zehn Jahren zu einem Ausübungspreis von $ 1,30 pro Stammaktie entsprechend dem Ausübungszeitplan der Optionen wie folgt ausübbar: 25 % am Tag der Gewährung und danach bis zur vollständigen Ausübung weitere 25 % alle sechs Monate.

Darüber hinaus meldet das Unternehmen die Zuteilung von insgesamt 504.600 Restricted Share Units (RSU, Aktien mit Sperrfrist) gemäß seinem Restricted Share Unit Plan an die Mitglieder seiner Geschäftsleitung, seine leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater. Jede RSU berechtigt den Empfänger nach Ablauf der Sperrfrist der RSU zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens oder einer Barzahlung im Wert einer Stammaktie des Unternehmens. Die zugeteilten RSU werden zu einem Drittel am Tag der Gewährung und zu je einem Drittel am ersten und zweiten Jahrestag der Gewährung ausübbar.

Die Gewährung der Aktienoptionen und die Zuteilung der RSU unterliegen den erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen.

Über Rye Patch Gold Corp.

Rye Patch Gold Corp. ist ein Tier-1-Junior-Bergbauunternehmen aus Nevada, das sich mit der Förderung und der Erschließung hochwertiger Gold- und Silberminenprojekte entlang des etablierten Oreana-Trends im westlichen Zentral-Nevada beschäftigt. Dank seiner soliden Finanzlage konnte das Unternehmen die aktive Goldmine Florida Canyon erwerben. Das Unternehmen kontrolliert nun Bergbaubetriebe, Ressourcenprojekte und Projekte mit Explorationspotenzial entlang des gesamten Trends. Die Kombination von Betrieben und organischen Wachstumspotenzial entlang eines wichtigen Goldtrends in Nevada positioniert Rye Patch als einen aufstrebenden mittelständischen Goldproduzenten mit enormem Wertschöpfungspotenzial. Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie auf unserer Website unter www.ryepatchgold.com.

