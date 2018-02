FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat zu Wochenbeginn die jüngste Verlustserie beendet und zu einer Erholung angesetzt. Dank positiver Vorgaben von der Wall Street schloss der Dax am Montag mit einem Plus von 1,45 Prozent bei 12 282,77 Punkten. Am Freitag war der deutsche Leitindex auf den niedrigsten Stand seit Anfang September gefallen und hatte letztlich mehr als 1 Prozent verloren. Seit seinem Rekordhoch im Januar hatte er damit in der Spitze knapp 11 Prozent eingebüßt.

Am Montag sandten auch die anderen deutschen Indizes klare Erholungssignale: Der MDax , in dem sich die mittelgroßen börsennotierten Unternehmen versammeln, stieg um 0,72 Prozent auf 25 211,38 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 1,51 Prozent auf 2478,00 Zähler vor./edh/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0209 2018-02-12/17:49