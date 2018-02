Lachen SZ (ots) -



Onlinepersonal.ch mit Sitz in Lachen SZ entwickelte bis Ende 2016

eine neuartige und vollautomatische Onlineplattform für die

Stellensuche. Bereits in der Anfangsphase konnte das Schweizer

Startup namhafte Unternehmen wie LGT Bank AG, Maréchaux Elektro AG,

Telsec ESS Schweiz AG und Schindler Aufzüge AG als Kunden gewinnen.

Der weiterentwickelte Release mit neuen Funktionen fand Anfang 2018

statt und begeistert seitdem eine stetig wachsende Anzahl an

Stellensuchenden und Firmen.



"Personalvermittler waren früher Helden und Retter, heute hat sich

ihre Rolle stark verändert. Die Spreu trennt sich vom Weizen und nur

die Besten werden die Digitalisierung überleben", meint Ardian

Jasari, Gründer und Geschäftsführer von Onlinepersonal.ch. "Wir

mischen den Stellenmarkt in der Schweiz auf, in dem wir eine direkte

Bewerbung mit optimalen Matches zwischen Kandidaten und Unternehmen

ermöglichen", so Jasari. Die Innovation von onlinepersonal.ch besteht

darin, dass der eigens entwickelte Algorithmus automatisiert

Jobangebote mit geeigneten Kandidaten verbindet. Erfahrene

Personalberater prüfen zuerst jedes Bewerbungsdossier manuell und die

daraus gewonnenen Erkenntnisse fliessen in das automatisierte

Matchingverfahren ein. Das System imitiert das menschliche Fachwissen

und lernt dank künstlicher Intelligenz laufend dazu.



Effizienz und Zeitersparnis bei der Personal- und Stellensuche



Die passende Stelle in einem herkömmlichen Jobportal zu finden ist

auf den ersten Blick einfach. Doch wechselnde Anforderungen an Form

und Format einer Bewerbung sind für viele Jobsuchende ein unnötiges

Hindernis. Je nach Unternehmen wird eine Bewerbung per Post, per

E-Mail oder über ein Onlineformular verlangt. Auf der anderen Seite

verlieren Personalverantwortliche trotz teuren Inseratekosten

wertvolle Zeit, weil sich auf ihre Stellenausschreibungen unpassende

Kandidaten oder Temporärbüros und Personalvermittler melden.

Onlinepersonal.ch führt passende Bewerber und Firmen auf direktem Weg

zusammen: Jobsuchende umgehen administrative Hürden beim

Bewerbungsprozedere, Unternehmen bleiben zeiteffizient und ersparen

sich die Abhängigkeit von teuren und hartnäckigen Agenturen.



Digitale Revolution der Jobvermittlung



Mit Onlinepersonal.ch erhalten Stellensuchende kostenlos eine

passende Auswahl an Jobs, zugeschnitten auf das einmalig erstellte

Profil. Per Mausklick bewerben sie sich direkt bei allen geeigneten

Unternehmen. Ohne Personalvermittlung, aufwendige

Motivationsschreiben oder schriftliche Bewerbungen. Alle Daten werden

sicher und verschlüsselt aufbewahrt. Unternehmen werden nur

Bewerbungen angezeigt, die genau dem Anforderungsprofil entsprechen.

Mittels einer einfachen Übersicht behalten Personalverantwortliche

immer die Kontrolle über ausgeschriebene Stellen und Kandidaten,

Absagen sind einfach per Klick möglich. "In absehbarer Zukunft werden

sich Bewerber statt wie bis anhin mit einem Motivationsschreiben

mittels Videobotschaften oder Livechats den Unternehmen präsentieren

können", erklärt Geschäftsgründer Jasari und fügt mit Begeisterung

hinzu: "Wir haben noch so viele Ideen und stehen erst am Anfang der

digitalen Revolution in der Jobsuche". Für Firmen wird die Nutzung

von Onlinepersonal.ch über interessante Flat-Rate-Gebühren

abgerechnet. Die Preismodelle https://www.onlinepersonal.ch/de/preise

variieren je nach Anzahl erfolgreichen Vermittlungen, Anzahl Nutzern

und möglichen Zusatzfunktionen.



Erklärvideo für Unternehmen:

https://www.youtube.com/watch?v=-qPrNH1JntY&t=2s



Erklärvideo für Bewerber:

https://www.youtube.com/watch?v=fSOpOdFQ_kA



Onlinepersonal.ch ist eine vollautomatische Job-Plattform, die

fundiertes Fachwissen in der Personalbranche mit technischer

Innovation vereint. Die Plattform bietet eine einzigartige

Möglichkeit, Jobs auszuschreiben, zu suchen und sich zu bewerben.

Jobangebote und Bewerber finden mit Onlinepersonal.ch auf direktem

Weg zusammen, ohne Personalvermittler. Das Unternehmen mit Sitz in

Lachen SZ wurde 2016 von Ardian Jasari und Dominik Schenkel (Komtech

AG) als Aktiengesellschaft gegründet und beschäftigt 5 Personen. Die

Betaversion von Onlinepersonal.ch ging am 19.11.2016 live und der

Release der weiterentwickelten Version Anfang 2018. Onlinepersonal.ch

hat zurzeit ca. 500 registrierte Firmenkunden und 5000

Stellensuchende. Das Schwergewicht der ausgeschriebenen Stellen liegt

bei kaufmännischen und technischen Berufen bis ins mittlere Kader und

wird laufend erweitert. Ardian Jasari (Geschäftsleitung

onlinepersonal.ch) ist seit 2016 Strategy Advisor von nomos system AG

und Gewinner des Swiss ICT Award 2017

http://www.swissict-award.ch/de/Preistraeger/2017



Kontakt:

Herr Ardian Jasari

Geschäftsführer

041 451 05 06

a.jasari@onlinepersonal.ch



Onlinepersonal.ch

St. Gallerstrasse 18

CH-8853 Lachen SZ

www.onlinepersonal.ch