Essen (ots) - Daten-Millionär: applied technologies entwickelt Datengateway für das Protokoll IEC104 und für große Mengengerüste



Westnetz ist seit 2010 Kunde von applied technologies und ermöglicht als Verteilnetzbetreiber den Betreibern von Erzeugungsanlagen für regenerative Energien die Einspeisung des erzeugten Stroms. Netze sind für bestimmte Lasten konzipiert. In manchen Regionen wird viel eingespeist und in manchen wenig. Je nach Wetterlage fällt an einem Tag mit viel Sonne bzw. Wind viel Energie an und an einem anderen Tag wenig. Laut Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG 2017) muss jede Erzeugungsanlage mit einer Leistung von mehr als 100 kW sowie alle Photovoltaikanlagen unabhängig von ihrer installierten Leistung (Ausnahmen bestehen hier für Anlagen kleiner 30 kW) im Sinne der Netzstabilität steuerbar sein. "Die Steuerbarkeit der Erzeugungsanlagen wird durch Beschaltung der Erzeugungsanlage mit einem Empfänger der Europäischen Funk-Rundsteuerung (EFR) erreicht. So werden über einen topologisch berechneten Plan regional Erzeuger herunter geregelt, sobald die Netzstabilität in Gefahr ist", erläutert Dr. Joachim Gantenberg, Projektleiter des Projektes "IEC Gateway" auf Seiten von applied technologies, die Ausgangslange. "Die Steuerung erfolgt dabei aus dem Leitsystem heraus mit dem Standard-Fernwirkprotokoll IEC104. Westnetz betreibt derzeit ca. 18.500 dieser über EFR gesteuerten Erzeugungsanlagen. Durch das Konzept der EFR-Ansteuerung ergeben sich pro Erzeugungsanlage insgesamt sieben IEC-Datenpunkte, so dass in der aktuellen Konfiguration bereits mehr als 100.000 Datenpunkte geschaltet werden müssen", führt er weiter aus.



Maßgeschneiderte Lösung für Westnetz



"Am Markt gab es keine fertigen Lösungen für ein Software-Gateway, auf die wir zurückgreifen konnten. Daher wandten wir uns an applied technologies. Gemeinsam haben wir ein Datengateway unter anderem für das Protokoll IEC104 geplant und erstellt, das selbst für größte Mengengerüste mit Datenpunktzahlen von bis zu einer Million Datenpunkten ausgelegt ist", erläutert Heinrich Prein, Westnetz GmbH. "Das von uns weiter betreute System ging im Sommer termingerecht in Betrieb und zeichnet sich durch hohe Stabilität und Flexibilität aus. Bis jetzt gab es keine Fehler." berichtet Dr. Joachim Gantenberg. Das IEC-Protokoll ist vollständig umgesetzt und selbst komplexe Redundanzszenarien können damit realisiert werden. Die Ausfallsicherheit ist somit sehr hoch. Bei höheren Performance-Anforderungen kann das System durch seine Architektur einfach skaliert werden. "Jetzt können Konfigurationsänderungen in bestehenden Verbindungen unterbrechungsfrei vorgenommen werden. Außerdem ist das System stark ausbaufähig. Es kann eine nahezu beliebige Anzahl weiterer Verbindungen zu anderen Systemen konfiguriert und aufgebaut werden", freut sich Heinrich Prein.



OTS: applied technologies GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66332 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66332.rss2



Pressekontakt: applied technologies GmbH Kruppstraße 82-100 45145 Essen Tel. +49 (201) 8127 334 Fax +49 (201) 8127 346 info@appliedtechnologies.de www.appliedtechnologies.de