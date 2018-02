Liebe Trader,

Zwischen 2015 und 2016 herrschte in dem Kursverlauf eine länger anhaltende Seitwärtsbewegung, welche einen Mehrfachboden um den Unterstützungsbereich zwischen 33,00 und 34,00 Euro hervorgebracht hat. Ende 2016 legte die Aktie schließlich los und stieg bis Anfang dieses Jahres auf ein Jahreshoch von 72,35 Euro an. An das aktuelle Hoch knüpfte sich eine Korrekturbewegung an, welche die Aktie zurück auf die mittelfristige Trendlinie um 61,00 Euro abwärts drückte. In diesem Bereich läuft nun eine eindeutige Stabilisierungsphase ab und könnte kurzfristig weitere Gewinne mit sich bringen. In den nächsten Tagen könnte daher noch ein dynamischer Pullback zur Oberseite resultieren und bietet gute Handelsansätze auf der Long-Seite.

Long-Chance:

Zählen wir jetzt von den letzten Tiefs nach oben, sollte sich daraus mindestens eine dreiwellige Kursbewegung entwickeln. Die erste und zweite Wellenbewegung wurde bereits beendet abgeschlossen - nun formieren sich Bullen neu, um die letzte Kaufwelle zurück zum gleitenden Durchschnitt EMA 50 zu vollziehen. Hieran orientiert sich nämlich auch eines der ersten Kursziele, das einem Wert von 66,22 Euro entspricht. Das zweite Kursziel lässt sich durch das Fibonacci-Retracement errechnen und liegt bei 61,8 %, also glatt 68,00 Euro. Eine Verlustbegrenzung ist dennoch nicht wegzudenken und sollte bei 62,00 Euro angesetzt werden. Sollte der unwahrscheinliche Fall eines Rücksetzers unter das Stop-Niveau eintreten, müssen Investoren mit Verlusten in der Drillisch-Aktie zunächst an die Jahrestiefs bei 61,05 Euro rechnen. Darunter ist zweifelsohne mit einem Test der 200-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 59,62 Euro zu rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 64,10 Euro

Kursziel: 66,20 / 68,00 Euro

Stopp: < 62,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,10 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



1+1 Drillisch AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 64,10 Euro; 17:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

