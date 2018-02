Die Börse scheint den kurzfristigen Ereignissen erneut ein höheres Gewicht beizumessen, als der erfreulichen Gesamtentwicklung. Die Aktie wurde in den letzten Monaten massiv abgestraft und brach von 160 in Richtung 100 US-Dollar ein. In kürzester Zeit wurden die Kursgewinne von Jahren wieder eingestampft, trotz eines Gewinnsprungs.

