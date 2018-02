Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Osram nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 67 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des schwächeren US-Dollar habe er seine Gewinnprognose (EPS) für das Geschäftsjahr 2017/18 leicht reduziert, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Die EPS-Schätzung für 2018/19 habe er in Erwartung einer sinkenden Steuerquote für den Lichttechnik-Anbieter hingegen um 9 Prozent erhöht./edh/ck Datum der Analyse: 12.02.2018

ISIN: DE000LED4000