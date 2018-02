Liebe Leser,

Medigene zählt zu den widerstandsfähigeren Werten am Aktienmarkt. Der Titel hat zuletzt an den Börsen einen starken Aufschwung erlebt und diesen gegen den Markttrend am Freitag noch bestätigen können. Insofern ist die Stimmung rund um die Aktie gut, ein Aufschlag um 10 % oder mehr scheint möglich. Im Detail: Die Aktie befindet sich im charttechnischen Aufwärtstrend. Der Wert hat vor einem Monat die Seitwärtsbewegung hinter sich gelassen und brach nach oben aus. Im Zuge dessen ... (Frank Holbaum)

