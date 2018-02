12.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Airline Catering Association (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Fünf große Airline-Caterer haben eine eigene Interessensvertretung, die "Airline Catering Association", in Brüssel gegründet. Neben der österreichischen Do&Co sind dnata, gategroup, LSG Group und Newrest dabei. Hier die Original-Aussendung: Five leading airline catering providers, dnata, DO & CO, gategroup the LSG Group and Newrest, have launched the Airline Catering Association (ACA) as a non-profit international organization, based in Brussels, Belgium. The...

Den vollständigen Artikel lesen ...