Moskau (ots/PRNewswire) -



Im Rahmen eines gemeinsamen Projekts der Agentur für

Hypothekargeschäfte (Agency for Housing Mortgage Lending, AHML) und

der Wneschekonombank hat der Föderale Dienst für staatliche

Registrierung, Kataster und Kartographie der Russischen Föderation

erstmals Blockchain-Technologie dazu eingesetzt, Verträge über

gemeinschaftliches Eigentum bei Bauvorhaben zu registrieren. Die

Blockchain-Lösung dient zur Kommunikation zwischen dem Föderalen

Dienst und dem "Fonds zum Schutz der Rechte von Einzelpersonen, die

sich an gemeinsamen Bauvorhaben beteiligen". Das Zentrum für

Blockchain-Kompetenz der Wneschekonombank tritt als technologischer

Partner des Projekts auf. Die Transaktionen zeigen auf, wie man

verteilte Buchführungstechnologie in einem der kompliziertesten

Bereiche des Immobilienmarktes einsetzen kann.



"Die Einführung der Blockchain-Technologie in die Registrierung

von Verträgen über gemeinschaftliches Eigentum ermöglicht es, alle

Phasen des Vorgangs zu dokumentieren. Dadurch lässt sich die

Einhaltung der Abläufe und Fristen überwachen und das Risiko von

unerlaubten Datenänderungen eliminieren. Anders gesagt: Wenn die

Investitionen in Bauvorhaben transparenter ablaufen, schützt das vor

den gängigsten Betrugssystemen", so Vladimir Demin, Berater des

Vorsitzenden der Wneschekonombank.



Das Pilotprojekt läuft in der Region Sankt Petersburg. Alle

Beiträge zu Verträgen mit gemeinschaftlichem Eigentum werden im

Blockchain-Dienst registriert und in das Anlagenkonto zum Schutz von

Anlegerrechten des Fonds übertragen.



Nach geltenden Gesetzen müssen die Bauträger neuer Objekte 1,2 %

des Wertes aller Verträge über gemeinschaftliches Eigentum an den

Fonds zum Schutz der Rechte von Einzelpersonen, die sich an

gemeinsamen Bauvorhaben beteiligen, abführen. Um Verträge über

Miteigentum registrieren zu lassen, muss der Föderale Dienst vom

Fonds darüber informiert werden, dass die Bauträger ihren Anteil

geleistet haben.



Der Einsatz von Blockchain-Technologie zur Kommunikation zwischen

dem Fonds und dem Föderalen Dienst für staatliche Registrierung,

Kataster und Kartographie der Russischen Föderation bietet den

Teilnehmern am Projekt Zugang zu hochaktuellen Informationen zur

Registrierung aller Verträge über gemeinsames Eigentum. Ferner lassen

sich damit ein asynchroner Verlauf der Informationsverwaltungssysteme

des Föderalen Dienstes und des Fonds vermeiden, eine reibungslose

lokale Datenverarbeitung im Falle einer gestörten Kommunikation

zwischen Föderalem Dienst und Fonds sicherstellen und die Möglichkeit

von unautorisierten Datenänderungen in den

Informationsverwaltungssystemen eliminieren.



