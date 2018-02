Das US-Unternehmen Uranium Energy (ISIN: CA33812R1091 / Nasdaq: UEC) betritt erstmalig das für Uran bekannte Athabasca Becken in Saskatchewan! Im südlichen Rand des Athabasca Beckens übernimmt die Gesellschaft das Uran-Projekt 'Diabase'. Ebenfalls neu in das Unternehmen tritt Darcy Hirsekorn als 'District Geologist' ein. Wie Uranium Energy am Freitag mitteilte, schloss man mit Nuinsco Resources ...

Den vollständigen Artikel lesen ...