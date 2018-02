FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.02.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.02.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TUI1 XFRA DE000TUAG000 TUI AG NA O.N. 0.650 EUR

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.064 EUR

62M XFRA CA59162N1096 METRO INC. 0.117 EUR

12F XFRA CA3495531079 FORTIS INC. 0.276 EUR

EN3 XFRA CA29250N1050 ENBRIDGE INC. 0.435 EUR

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.065 EUR

CWW XFRA AU000000CBA7 COMMONW.BK AUSTR. 1.277 EUR

DLLN XFRA US2578672006 DONNELLEY NEW DL 1,25 0.114 EUR

2CU XFRA US1638511089 CHEMOURS CO. DL-,01 0.139 EUR

AEBA XFRA US0185223007 ALLETE INC. NEW 0.457 EUR

2L3 XFRA US50218P1075 LSC COMMUNICATIONS DL-,01 0.212 EUR

SBC XFRA US78573L1061 SABRA HLTH CARE REIT 0.367 EUR

SRU XFRA US8536661056 STAND. MOTOR PROD. DL 2 0.171 EUR

XY6 XFRA US98419M1009 XYLEM INC. DL-,01 0.171 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.155 EUR

61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.052 EUR

FDV XFRA US2538271097 DIGIRAD CORP. DL -,0001 0.045 EUR

SV2 XFRA US8163001071 SELECTIVE INS. GRP DL 2 0.147 EUR

OT4 XFRA US6896481032 OTTER TAIL DL 5 0.273 EUR

2NV XFRA US29414J1079 ENVIVA PARTNERS LP DL-,10 0.505 EUR