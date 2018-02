FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.02.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.02.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA AU3SG0000086 NSW TREASURY CORP. 2020

XFRA DE000HSH36G8 HSH NORDBANK RZ 2 13/22 0.000 %

W8A XFRA US9314271084 WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 0.326 EUR

XFRA DE000HSH32F9 HSH NORDBANK MZC 9 12/18 0.000 %

ZB1 XFRA US9897011071 ZIONS BANCORPORATION 0.163 EUR

WYR XFRA US9831341071 WYNN RESORTS LTD DL-,01 0.408 EUR

VET XFRA US92240G1013 VECTREN CORP. 0.367 EUR

WXE XFRA US9030021037 UMH PROPERTIES INC.DL-,10 0.147 EUR

TJX XFRA US8725401090 TJX COS INC. DL 1 0.255 EUR

TFC XFRA US8722751026 TCF FINL CORP. DL-,01 0.122 EUR

SZR XFRA US8448951025 SOUTHWEST GAS HLDGS DL 1 0.404 EUR

RCO XFRA US76122Q1058 RESOURCES CONNECT. DL-,01 0.098 EUR

PQ3 XFRA US74386T1051 PROVIDENT FINL SVCS DL-01 0.163 EUR

PI7 XFRA US74164M1080 PRIMERICA INC. DL-,01 0.204 EUR

MSF XFRA US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625 0.342 EUR

MMY XFRA US5779331041 MAXIMUS INC. 0.037 EUR

LLY XFRA US5324571083 ELI LILLY 0.459 EUR

KOG XFRA US5010441013 KROGER CO. DL 1 0.102 EUR

KLA XFRA US4824801009 KLA-TENCOR CORP. DL-,001 0.481 EUR

JBL XFRA US4663131039 JABIL DL-,001 0.065 EUR

WXF XFRA US4327481010 HILLTOP HLDGS INC. DL-,01 0.057 EUR

HC5 XFRA US40414L1098 HCP INC. DL 1 0.302 EUR

PEO XFRA US30161N1019 EXELON CORP. 0.281 EUR

DUR XFRA US2644115055 DUKE REALTY DL-,01 0.163 EUR

ENY XFRA US1717981013 CIMAREX ENERGY DL-,01 0.065 EUR

CXU XFRA US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 0.177 EUR

HOU XFRA US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC. 0.226 EUR

BHI XFRA US0921131092 BLACK HILLS CORP. DL 1 0.387 EUR

SR41 XFRA MHY7546A1221 SCORPIO BULKERS DL-,01 0.016 EUR

AT4 XFRA US03820C1053 APPLIED IND. TECHS 0.245 EUR

AMG XFRA US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 1.076 EUR

FDK XFRA US0298991011 AMERICAN STAT.WTR DL 2,50 0.208 EUR

AGJ XFRA US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 0.122 EUR

0SU XFRA US86722Y1010 SUNCOKE ENER.P.UTS DL-,01 0.484 EUR

3GD XFRA FR0000035164 BENETEAU SA INH. EO-,10 0.250 EUR