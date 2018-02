FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.02.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

7AY XFRA US00507W1071 ACTINIUM PHARMAC. DL-,001

KY2E XFRA BMG8827A1045 13 HOLDINGS LTD HD 2

HP2J XFRA CA4405532041 HORNBY BAY MINERAL EXPL.

SXTN XFRA SG2G73000009 SINGHAIYI GROUP

TRKY XFRA IE00BYVJW411 LAM ALT.ZYFIN T.SV.BD DLA