FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.02.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.02.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
7AY XFRA US00507W1071 ACTINIUM PHARMAC. DL-,001
KY2E XFRA BMG8827A1045 13 HOLDINGS LTD HD 2
HP2J XFRA CA4405532041 HORNBY BAY MINERAL EXPL.
SXTN XFRA SG2G73000009 SINGHAIYI GROUP
TRKY XFRA IE00BYVJW411 LAM ALT.ZYFIN T.SV.BD DLA
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.02.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
7AY XFRA US00507W1071 ACTINIUM PHARMAC. DL-,001
KY2E XFRA BMG8827A1045 13 HOLDINGS LTD HD 2
HP2J XFRA CA4405532041 HORNBY BAY MINERAL EXPL.
SXTN XFRA SG2G73000009 SINGHAIYI GROUP
TRKY XFRA IE00BYVJW411 LAM ALT.ZYFIN T.SV.BD DLA