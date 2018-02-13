sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Dienstag, 13.02.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 579 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

0,31 Euro		+0,284
+1.092 %
WKN: A2AJ8Z ISIN: BMG8827A1045 Ticker-Symbol: KY2E 
Aktie:
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
THE 13 HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
THE 13 HOLDINGS LTD 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,024
0,045
08:00
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC0,436+0,23 %
HORNBY BAY MINERAL EXPLORATION LTD0,026+18,18 %
LAM ALTERNATIF ZYFIN TURKEY SOVEREIGN BOND UCITS ETF7,07-1,39 %
SINGHAIYI GROUP LTD0,057-3,39 %
THE 13 HOLDINGS LTD0,31+1.092 %