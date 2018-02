Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat LVMH von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 281 Euro belassen. Die Aktie des Luxusgüterherstellers sei inzwischen eine Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Thierry Cota in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf den jüngsten Kursrutsch an den Börsen und seine zugleich aber für LVMH angehobenen Schätzungen, nachdem der Konzern über sein viertes Geschäftsquartal berichtet hatte. Die Leistungskennzahlen von LVMH für 2017 hätten die Erwartungen übertroffen./ck/he Datum der Analyse: 12.02.2018

