SEATTLE (IT-Times) - Amazon.com will offenbar in Lateinamerika weiter expandieren. Hierfür will der Online-Händler jetzt offenbar ein größeres Warenlager nahe Sao Paulo in Brasilien anmieten. Wie die Nachrichtenagentur Reuters exklusiv erfahren hat, will Amazon.com ein 50.000 Quadratmeter großes Warenhaus...

Den vollständigen Artikel lesen ...