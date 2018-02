Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-02-13 / 08:21 *Weitere Akquise von 75 Megawatt Datenzentrum - mit Abstand größter Bitcoin Miner vor Millionen Umsatz! Gratis-Aktien!* Wir möchten Ihnen heute ein wichtiges Update zu unserem Top-Pick Global Blockchain (WKN A2JST8) [1] geben. Das Unternehmen vermeldete eine weitere sensationelle NEWS (Link) [2], man konnte sich zwei weitere gigantische Datenzentren mit 75 MW Bitcoin-Mining Leistung sichern. Diese Anlagen haben Stromkosten von im Durchschnitt US$0,03 pro kWh und somit sehr weit unterhalb der Konkurrenz! Nach den kürzlichen Kursturbulenzen im gesamten Kryptosektor hat sich Global Blockchain (WKN A2JST8) [1] ausgezeichnet erholt. Mit dieser herausragenden Akquise steigt man nun endgültig zum größten börsengelisteten Bitcoin-Miner der Welt auf und hat sich in eine hervorragende Position gebracht, denn nur starke und gut aufgestellte Unternehmen werden aus diesem Marktsegment als Sieger hervorgehen! Wir sind der Ansicht, dass Kurse unterhalb der 3,0 EUR Marke schon bald der Vergangenheit angehören werden, selbst dann ist Global Blockchain (WKN A2JST8) [1] immer noch weitaus geringer bewertet als Hive Blockchain (WKN A2DYRG) [3]! Nur als Vergleich der Branchenplayer Hive Blockchain (WKN A2DYRG) [3],welcher mit über 517 Mio. CAD an der Börse bewertet ist verfügt Ende 2018 lediglich über eine Leistung von 44 MW. Global Blockchain (WKN A2JST8) [1] wird mit der heutigen Akquise bereits Ende 2018 über mehr als 175 MW Bitcoin-Miningleistung verfügen und ist aktuell lediglich mit 174 Mio. CAD an der Börse bewertet. Daher ist konservativ betrachtet eine kurzfristige Verdopplung des aktuellen Kursniveaus mehr als nur wahrscheinlich und durchaus möglich. Global Blockchain (WKN A2JST8) [1] wird bereits im April erste Umsätze generieren, hiervon sind andere Unternehmen noch sehr weit entfernt! Bei dem aktuellen Mining-Schwierigkeitsgrad würde BLOC, abzüglich Zinsen, ungefähr 7.000 Bitcoins jährlich (Umsatz 60 Mio. Dollar p.a.) zu Kosten von weniger als 2.000 Dollar pro Coin produzieren. *Die heutigen News im Detail - 75 MW Datenzentrum zu US$0,03 pro kWh* Global Blockchain (WKN A2JST8) [1] gab bekannt, dass das Unternehmen die früher bekannt gegebene Akquisition von Coinstream Mining Corp. mittels einer Dreiwegefusion abgeschlossen hat. Gemäß der Konditionen des endgültigen Akquisitionsabkommens wird GBT Coinstream zu 100% erwerben und alle ihre bestehenden Assets und gegenwärtigen zugrunde liegenden Vereinbarungen übernehmen einschließlich: ? Der Joint-Venture- Anlagen in Manitoba mit einer Kapazität von insgesamt 50MW, wovon 35MW sofort zur Verfügung stehen. GBTs Tochtergesellschaft, Global Blockchain Technologies Corp., wird Cryptowährungs-Mining- Geräte auf Basis eines 70/30 Splits zugunsten von GBT zur Verfügung stellen. ? Die sich vollständig in Unternehmensbesitz befindliche mosambikanische Anlage mit einer Gesamtkapazität von 25 MW, wovon 10MW sofort zur Verfügung stehen. Die mosambikanische Anlage wird GBT Maschinen beherbergen und/oder sich um Joint Ventures für die schnelle Beschaffung von Kryptowährungs-Miner bemühen. Diese Anlagen haben Stromkosten von im Durchschnitt US$0,03 pro kWh. ? Einer 25%-Beteiligung an Distributed Mining Inc. ("Distributed Mining"). Distributed Mining ist ein Blockchain-Softwareunternehmen, das Software entwirft, das allen Geräten das Mining von Kryptowährungen ermöglicht. Die Software wird zum Herunterladen von Distributed Mining oder von ihren Partner-Webseiten zur Verfügung stehen. Angeschlossene Geräte können dann Mining-Vorgänge durch ihre Geräte (einschließlich, aber nicht darauf begrenzt, Mobiltelefone, Spielekonsolen durchführen. Distributed Mining würde jedem mit einem angeschlossenen Gerät erlauben, ein Software-Paket herunterzuladen und zu installieren, das dem Nutzer Zugang zum optimierten Kryptowährungs-Mining gibt. Die verteilte Mining-Plattform wird in der Lage sein, variable Mining-Voraussetzungen zu optimieren und ihr Design ist besonders gut geeignet für Spielekonsolen, von denen es zurzeit über 100 Millionen angeschlossene Einheiten gibt. Spielekonsolen haben eine stärkere Rechenleistung als die üblichen Laptop/Desktop-Computer, was sie zum perfekten Gerät für die Anwendung der verbreiteten Mining-Plattform macht, da Einzelpersonen ihre ruhenden Konsolen arbeiten lassen können, um ihnen wertvolle Kryptowährungs-Tokens zu verdienen. Sowohl die Anlagen in Manitoba als auch in Mosambik werden von Personal geleitet, das Erfahrungen mit dem Mining von Kryptowährungen besitzt, was GBT eine schlüsselfertige und schlanke Lösung bietet. *Gratis Aktie durch Ausgliederung des Mining-Segments für alle bisherigen Aktionäre!* Das Unternehmen verfolgt einen Arrangement-Plan zur Freisetzung des Werts in seiner Mining-Sparte. Durch das Arrangement beabsichtigt das Unternehmen, Global Blockchain Mining Corp. zusammen mit allen seinen Mining-Beteiligungen als eine kanadische Aktiengesellschaft an die Börse zu bringen. Der Spinout wird auf 1:1-Basis erfolgen, wobei jede Aktie sich im Besitz befindliche Aktie der GBT den Inhaber zu einer Aktie der Global Blockchain Mining Corp. berechtigt. Das Unternehmen hat die Jahreshaupt- und Sonderversammlung auf den 10. April 2018 festgelegt.Alle zum Stichtag, der 1. März 2018, registrierte Aktionäre werden zur Abstimmung auf der Versammlung sowie zum Erhalt der Spinout-Aktien berechtigt sein. Das Spinout-Unternehmen wird laut Erwartungen Zugang zu 175MW einer kostengünstigen zuverlässigen Stromversorgung in Montana, Manitoba und Mosambik haben und verfügt zurzeit über 6.666 AntMiner S9s, die laut Erwartungen bis Mitte April voll einsatzbereit sind. Der Spinout wird ebenfalls 25% von Distributed Mining besitzen. GBT wird die Akquisition von Coinstream durch Ausgabe von 32,5 Millionen Stammaktien der Global Blockchain Technologies abwickeln. *Liquide Mittel stehen zur Verfügung!* Die Kapitalerhöhung in Höhe von 43 Mio.CAD, die Global Blockchain zusammen mit der renommierten kanadischen Bank Canaccord durchgeführt. Durch etliche Verzögerung der Kapitalerhöhung konnte der Aktienkurs leider auch nicht von dem Anstieg des Bitcoins profitieren und gab in der letzten Woche leicht nach. Eine Erholung des Kurses sollte sich aber allein schon aufgrund der Tatsache einstellen, dass die Aktien der Kapitalerhöhung zu einem Kurs von 2,55 CAD ausgegeben wurden. Sie haben daher derzeit die Möglichkeit günstiger einzusteigen (aktuell 1,35 CAD) als die Großinvestoren der letzten Kapitalerhöhung! *Neue Mining Deals in Aussicht?* Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Global Blockchain mit der jetzt prall gefüllten Kasse neue Mining oder ICO Deals bekannt geben wird. So haben zum Beispiel auch die Bitcoin Mining Unternehmen HIVE Blockchain (WKN A2DYRG) [3]und Hashchain Technology (WKN A2JAAY) erst vor Kurzem ebenfalls Kapitalerhöhungen (Bought Deals) bekannt gegeben. HIVE Blockchain nutze die neuen finanziellen Mittel, um sich eine Beteiligung an einer Bitcoin Mining Facility in Schweden zu sichern. *Global Blockchain sehr günstig bewertet!* Im Vergleich zu den anderen Blockchain Unternehmen ist die Global Blockchain Aktie (WKN A2JST8) [1] immer noch sehr günstig bewertet. Aufgrund der heutigen sensationellen News erwarten wir in den kommenden Tagen einen deutlichen Anstieg über das Allzeithoch! Verpassen Sie es nicht sich rechtzeitig zu positionieren, im Februar und März erwarten wir ständigen Newsflow! LINK zu unserer Erstvorstellung mit allen Hintergrundinformationen! [4] *Rechtliche Hinweise/Disclaimer der BlackX GmbH* Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der BlackX GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar. *1. Allgemeine Angaben* Die Domain "True-Research.de" ist eine Marke der BlackX GmbH, Schwetzinger Str. 3, 69190 Walldorf. Die BlackX GmbH kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen. BlackX GmbH hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der BlackX GmbH regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958. *2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte:* Die BlackX GmbH erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die BlackX GmbH Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt BlackX GmbH. Dieser kann zunächst dadurch begründet werden, dass die BlackX GmbH im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte. Die Auftraggeber oder ihnen nahestehende Personen bzw. Unternehmen können zum Zeitpunkt dieser Beauftragung Aktien des besprochenen Unternehmens

