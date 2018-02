Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Feuerwehrausstatters Rosenbauer in einer am Montag veröffentlichten Studie von 56,0 auf 55,0 Euro hinuntergeschraubt. Die Anlageempfehlung "Hold" wurde dabei bestätigt.

Das Kursziel wurde damit noch vor der heutigen Zahlenveröffentlichung angepasst. In der Studie von Analyst Christian Weiz kommentiert der Experte, dass sich der oberösterreichischer Konzern noch in der Umstrukturierung befinde. Es würde noch ein wenig dauern, bis das Unternehmen "über dem Berg" sei.

Tatsächlich hat Rosenbauer am heutigen Dienstag wie erwartet einen Ergebnisrückgang verzeichnet, aber gleichzeitig einen neuen Rekord bei den Auftragseingängen erzielt. Belastet wurde das oberösterreichische Unternehmen durch ein rückläufiges Ausliefervolumen infolge des niedrigen Ölpreises und der anhaltenden politischen Konflikte in Nahost. Die endgültigen Zahlen für 2017 sollen am 6. April bekanntgegeben werden.

Beim Gewinn je Aktie erwartet der Baader-Analyst 0,90 Euro für 2017, sowie 3,81 und 4,24 Euro für die Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,20 Euro für 2017. Für 2018 wird mit einer Dividende von 1,30 Euro gerechnet. 2019 soll sie bei 1,40 Euro liegen.

Am Dienstagvormittag notierten die Rosenbauer-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,37 Prozent bei 53,40 Euro.

