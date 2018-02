Bern (ots) -



Über welche Kompetenzen müssen Kaufleute in einer zunehmend

digitalisierten Arbeitswelt verfügen? Dieser Frage geht die

Schweizerische Konferenz der kaufmännischen Ausbildungs- und

Prüfungsbranchen (SKKAB) im Projekt "Kaufleute 2022" nach. Die

Ergebnisse bilden die Grundlage für die nächste Aktualisierung der

Bildungsverordnung.



Gemäss Berufsbildungsgesetz müssen die Grundlagendokumente und die

Umsetzungsinstrumente einer beruflichen Grundbildung alle fünf Jahre

auf ihre wirtschaftliche, technologische, ökologische und didaktische

Aktualität hin überprüft und - wo nötig - angepasst werden. Bei der

kaufmännischen Grundbildung erfolgte die letzte Revision 2012,

punktuelle Anpassungen wurden 2017 vorgenommen. Doch die

Digitalisierung, die Flexibilisierung des Arbeitsmarkts sowie die

anhaltende Entwicklung hin zur Dienstleistungsgesellschaft verändern

die Arbeitswelt rasant. Deshalb hat die SKKAB - als Trägerin des

Berufs Kauffrau/Kaufmann EFZ und als Vertreterin aller 21

kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen - Anfang 2018 das

Projekt "Kaufleute 2022" lanciert.



Ziel des Projekts ist es, die meistgewählte Lehre der Schweiz fit

für die Herausforderungen der Zukunft zu machen. Im Zentrum steht

dabei die Frage, wie sich das kaufmännische Berufsfeld verändern wird

und welche Auswirkungen dieser Wandel auf die Ausbildung der

Lernenden hat.



Berufsfeld umfassend analysieren



In einer ersten Phase will die SKKAB herausfinden, über welche

branchenübergreifenden Kompetenzen Kaufleute in Zukunft verfügen

müssen - Kompetenzen, die aufgrund des technologischen Wandels für

eine kaufmännische Tätigkeit unerlässlich sein werden. Dazu führt sie

eine umfassende Berufsfeldanalyse durch. Die künftigen Anforderungen

der Arbeitswelt werden von der betrieblichen Praxis sowie von

wissenschaftlichen Studien abgeleitet, die dafür nötigen Kompetenzen

modelliert und durch branchenspezifische Kompetenzen ergänzt. So

erhalten die einzelnen Branchen ein zukunftsorientiertes Profil aus

branchenübergreifenden (grundlegenden) und branchenspezifischen

Kompetenzen.



In einer zweiten Phase wird ein didaktisches Rahmenkonzept für

alle Lernorte - Betriebe, überbetriebliche Kurse, Schulen -

entwickelt. Dieses bildet die Grundlage für die Bildungsverordnung

und den Bildungsplan.



Bewährtes und Innovatives verbinden



Die SKKAB folgt beim Projekt "Kaufleute 2022" ihrem Grundsatz,

bewährte Elemente mit notwendigen Innovationen zu verbinden. Die

Stossrichtung vergangener Reformen - die integrierte Förderung von

Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen an allen drei

Lernorten, die Befähigung zu lebenslangem Lernen und die Hinführung

zum selbstständigen Lernen und Arbeiten - wird deshalb konsequent

weiterverfolgt.



Mit dem Projekt "Kaufleute 2022" nimmt die SKKAB ihre

Führungsrolle bezüglich Berufsentwicklung und Qualitätssicherung des

Berufs Kauffrau/Kaufmann EFZ wahr. Entwicklungen in der Arbeitswelt

werden frühzeitig antizipiert und rechtzeitig in die

Bildungsverordnung sowie in die Bildungspläne und

Ausbildungsinstrumente integriert, die Partner der kaufmännischen

Grundbildung aktiv in diesen Prozess einbezogen. Die SKKAB hat eine

Projektorganisation eingesetzt und die Ectaveo AG Zürich mit der

Projektleitung beauftragt.



